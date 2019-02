Ook Pouille zegt af voor Rotterdam

Opnieuw heeft een hooggeplaatste tennisser zich afgemeld voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Fransman Lucas Pouille, halvefinalist op de Australian Open en de nummer 17 van de wereld, moest toernooidirecteur Richard Krajicek laten weten dat hij wegens ziekte niet naar Nederland kan afreizen. Eerder hadden onder anderen de Kroaat Marin Cilic, de Duitser Alexander Zverev, de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Australiër Nick Kyrgios om diverse redenen gemeld af te zien van deelname aan het ATP-toernooi in Ahoy.

Dat begint nu maandag met de Japanner Kei Nishikori als hoogst geplaatste speler. Hij is de enige tennisser uit de mondiale top tien die om de titel in Rotterdam gaat strijden. Op de openingsdag komt onder meer Robin Haase in actie. De Nederlander speelt in de middag tegen de Kazak Michail Koekoesjkin.