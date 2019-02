Oranje sluit WK opnieuw af met 8 keer goud

De Nederlandse schaatsploeg gaat na de WK afstanden in Inzell naar huis met acht gouden medailles. Door een succesvolle slotdag, met wereldtitels voor Ireen Wüst (1500 m), Thomas Krol (1500 m) en Irene Schouten (massastart), evenaarde Oranje de gouden oogst van de vorige wereldtitelstrijd in Gangneung in 2017.

Die vergelijking gaat echter niet helemaal op. In Inzell werd voor de eerste keer ook gestreden op de teamsprint. Op dat onderdeel won Nederland zowel bij de mannen als bij de vrouwen goud. De score in Zuid-Duitsland is derhalve enigszins geflatteerd.

Oranje eindigde in Inzell op zestien WK-medailles (acht goud, zes zilver, twee brons). Bij de vorige WK in Zuid-Korea waren het er 15 (acht goud, drie zilver, vier brons). De Winterspelen van Pyeongchang 2018 sloot Nederland eveneens af met zestien plakken: zeven goud, vier zilver, vijf brons.