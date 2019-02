Titels 10 kilometer voor Butter en Krumins

Atleten Michel Butter en Susan Krumins hebben de Nederlandse wegtitels op de 10 kilometer veroverd. Butter pakte in de Groet uit Schoorl Run in 28.54 met de vierde plaats de titel. De hardloper uit Castricum moest 48 seconden toegeven op Abdi Bashir uit België, die de wedstrijd op zijn naam schreef.

Butter bleef Bart van Nunen, die als zesde eindigde in Schoorl, twee seconden voor. Stan Niesten pakte in de race door het duingebied in 29.03 het brons. Voor Butter is het de vijfde keer dat hij de wegtitel over tien kilometer wint.

Krumins moest in haar race alleen de Zweedse Meraf Bahta voor zich dulden. In een sprintje bleef de in Eritrea geboren atlete Krumins net voor: 31.09 tegen 31.10. Krumins was veel sneller dan haar eigen persoonlijke record van 31.43, waarmee ze de titel in 2017 won. Op ruime achterstand liep Kim Dillen naar het zilver voor Jasmijn Lau.