Van der Poel heeft zege nummer 30 binnen

Mathieu van der Poel is ook na het behalen van de wereldtitel gretig. Na zijn overwinning zaterdag in Lille in een cross om de DVV-trofee volgde zondag overwinning nummer 30. Ditmaal was de renner van Corendon-Circus de beste in Hoogstraten, waar de voorlaatste veldrit uit de Superprestigereeks werd verreden.

Halverwege de wedstrijd reed Van der Poel weg bij Toon Aerts, die was blijven steken in de modder. De Belg werd tweede, de Nederlander Corné van Kessel finishte als derde. Volgende week is in Middelkerke de laatste cross om de Superprestige.

Zaterdag had Van der Poel al de eindzege gepakt in het klassement om de DVV-trofee. Ook in de Krawatencross van Lille hield hij Aerts achter zich.