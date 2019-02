Visser vierde in Liévin

Nadine Visser is als vierde geëindigd bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin. De atlete finishte na 8,11 op de 60 meter horden.

De zege ging naar Elvira Herman uit Wit-Rusland (8,00). Visser was al zeker van een startbewijs voor de EK indoor die van 1 tot en 3 maart in Glasgow worden gehouden. Ze wil zich daar in de strijd om de medailles mengen.

Richard Douma wist zich in Liévin nog niet voor de Europese titelstrijd te kwalificeren. Hij eindigde al vijfde op de 1500 meter in 3.44,38. Hij bleef ruim een seconde boven de limiet voor het EK (3.43.00).

Lisanne de Wit is al wel zeker deelname aan de EK. Zij eindigde in Liévin als tweede op de 400 meter (52,96), vlak achter de Poolse winnares Iga Baumgart-Witan (52,87).