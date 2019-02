Argentijnse tennisser verrast in Córdoba

De Argentijnse tennisser Juan Ignacio Londero won tot begin vorige week nog nooit een partij op het hoogste niveau, maar in Córdoba had hij de smaak ineens te pakken. De 25-jarige Londero was met een wildcard toegelaten tot het hoofdtoernooi in de Argentijnse stad en pakte met vijf zeges op rij zijn eerste ATP-titel. ,,Wat een gekke week was dit”, stamelde Londero nadat hij landgenoot Guido Pella in de finale had verslagen: 3-6 7-5 6-1.

De Argentijn stond pas twee keer eerder in het hoofdschema van een ATP-toernooi. In 2013 en 2014 werd hij in Bogotá steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. Op het gravel in Córdoba versloeg Londero met de Chileen Nicolás Jarry en zijn landgenoten Federico Delbonis en Pella echter liefst drie tennissers uit de mondiale top 100. Londero, die een niveau lager op de challengertoernooi wel al de nodige titels had gepakt, schoot daardoor zelf ook de top 100 in. Hij ging van plek 112 naar 69.

Pella wacht na vier finales nog steeds op zijn eerste ATP-titel.