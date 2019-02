Basilasjvili in drie sets langs Chung

Nikoloz Basilasjvili heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Georgische nummer negen van de plaatsingslijst rekende in Ahoy af met de Zuid-Koreaan Chung Hyeon. De partij, die 2 uur en 17 minuten duurde, eindigde in 4-6 7-6 (1) 6-2.

De 26-jarige Basilasjvili, de nummer twintig van de wereld, nam in het speelschema de plek in van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Hij meldde zich af voor het toernooi in Rotterdam.

Basilasjvili treft in de tweede ronde de winnaar van de partij die gaat tussen de Slowaak Martin Klizan en de Hongaar Martin Fucsovics.