Haase op openingsdag Rotterdam in actie

Robin Haase gaat in Rotterdam proberen zijn prestatie van vorig jaar te evenaren of te verbeteren. Op het ABN AMRO World Tennis Tournament was hij in 2018 in de kwartfinales de tegenstander van Roger Federer in een partij die de Zwitser dankzij zijn zege weer aan kop van de wereldranglijst bracht. Het was de tweede keer dat Haase in Ahoy de laatste acht bereikte. Eerder deed hij dat in 2008, toen hij onder meer in de eerste ronde de toen opkomende ster Andy Murray versloeg.

Daarna volgden zes deelnames waarbij hij in de eerste ronde reeds strandde, maar in 2017 maakte hij een einde aan die reeks met winst op de Duitser Florian Mayer. Tegen de Belg David Goffin moest Haase dat jaar zich pas na drie sets gewonnen geven.

Haase en Koekoesjkin – op de openingsdag geprogrammeerd als tweede middagpartij – speelden een keer eerder op het hoogste niveau tegen elkaar. In 2014 was de Kazak op het hardcourt van Winston-Salem in drie sets de beste. De leeftijdsgenoten – beiden zijn 31 – ontlopen elkaar nauwelijks op de wereldranglijst. Haase bezette afgelopen week de 54e stek, Koekoesjkin de 55e.