Warriors ontsnappen tegen Miami Heat

De basketballers van Golden State Warriors hebben een zwaarbevochten overwinning geboekt op Miami Heat. De titelhouder in de NBA zegevierde in de eigen Oracle Arena met 120-118. Een poging van Dion Waiters om de Heat in de laatste seconde met een driepunter nog de winst te bezorgen, miste de ring.

DeMarcus Cousins maakte het verschil door vijf seconden voor tijd twee vrije worpen raak te gooien. Kevin Durant was de beste schutter bij de Warriors met 39 punten, Klay Thompson (29) en Stephen Curry (25) leverden ook een flinke bijdrage aan de veertigste zege van het seizoen. Bij Miami kwam Josh Richardson tot 37 punten.

LeBron James moest met Los Angeles Lakers buigen voor Philadelphia 76ers: 143-120. De superster van de Lakers kwam in Philadelphia tot 18 punten en 10 rebounds. James stond in de schaduw van Joel Embiid, die namens de thuisclub 37 punten bij elkaar gooide en 14 rebounds pakte.