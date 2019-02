Berdych en Monfils naar tweede ronde Rotterdam

Tomas Berdych zit bij het ABN AMRO World Tennis Tournament bij de laatste zestien spelers. De 33-jarige Tsjech won dinsdag in de eerste ronde in Ahoy van de één jaar oudere Fransman Gilles Simon: 7-6 (8) 6-4.

Berdych doet in Rotterdam mee met een wildcard. De tennisser won het toernooi in 2014, een jaar later verloor hij de finale.

Berdych, die met rugproblemen een tijdje aan de kant stond, neemt het in de tweede ronde op tegen Denis Shapovalov. De Canadees versloeg eerder de Kroaat Franko Skugor.

Ook Gaël Monfils bereikte de tweede ronde. De Fransman was verantwoordelijk voor de uitschakeling van David Goffin, de Belgische nummer acht van de plaatsingslijst: 7-6 (5) 7-5. De volgende tegenstander van Monfils is de Italiaan Andreas Seppi.