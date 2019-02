Bertens in drie sets langs Giorgi

Tennisster Kiki Bertens heeft in de eerste ronde van het internationale toernooi van Doha gewonnen van Camila Giorgi. De Nederlandse nummer acht van de wereld deed dat in drie sets, in een partij waarin ze lang kansloos leek. Het herstel kwam echter net op tijd: 0-6 7-6 (7) 6-4.

De eerste set verloor Bertens kansloos in iets meer dan 20 minuten. In de tweede won ze bij 0-1 achter pas haar eerste game, om vervolgens in de tiebreak haar vijfde setpunt te benutten. In het beslissende bedrijf kwam ze met 3-0 voor, daarna met 3-4 achter, maar benutte ze bij 5-4 haar tweede matchpoint.

Voor Bertens was het haar eerste optreden sinds ze ruim een week geleden het toernooi van Sint-Petersburg won. In Rusland versloeg ze in de finale de Kroatische Donna Vekic.