Deceuninck bindt sprinttalent Jakobsen

De Belgische wielerploeg Deceuninck – Quick-Step heeft sprinter Fabio Jakobsen na één profseizoen al beloond met een nieuw tweejarig contract. De 22-jarige Nederlandse belofte is vastgelegd tot en met 2021.

Jakobsen ‘scoorde’ in zijn debuutjaar bij de profs zeven overwinningen, waaronder de Scheldeprijs, Nokere-Koerse en een rit in de BinckBank Tour. ,,Fabio is een jongen met een grote toekomst. We waren zeer onder de indruk van zijn prestaties vorig jaar”, licht manager Patrick Lefevere toe. ,,Hij won in de sprints van snelle en ervaren jongens en liet niet alleen zien dat hij over de vaardigheden en het talent beschikt, maar ook over de kunst om op het juiste moment toe te slaan.”

Jakobsen rijdt volgende week de Ronde van de Algarve als voorbereiding op Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice. ,,Ik wil een van de beste sprinters in de wereld worden en grote koersen winnen. Een betere ploeg dan Deceuninck kan ik me niet wensen om mijn doelen te verwezenlijken”, aldus Jakobsen.