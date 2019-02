Froome vreest Colombiaanse cols

Chris Froome opent zijn wielerseizoen zonder al te hoge verwachtingen in de Ronde van Colombia. De viervoudig Tourwinnaar vreest de hoge cols in de Zuid-Amerikaanse zesdaagse rittenkoers, die dinsdag (plaatselijke tijd) begint met een tijdrit in Medellin. ,,Een week lang racen op een hoogte van 2000 meter heb ik nog niet eerder gedaan, dus ik ben benieuwd of ik dat overleef”, aldus de Brit van Team Sky, die dit jaar alles zet op een vijfde eindzege in de Tour de France.

Froome schikt zich in de Ronde van Colombia in een helpende rol voor kopman Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar. ,,Ik wil vooral in vorm komen, maar de ploeg gaat er alles aan doen om de titel van Bernal te verdedigen”, aldus de 33-jarige Froome, die met zijn ploeg al een hoogtestage van twee weken in Colombia heeft afgewerkt.

De Brit was ook getuige van de wielergekte in Colombia. Het voetbalstadion van Medellin was volgestroomd voor de ploegpresentatie. ,,Het was hartverwarmend, ik voel me hier zeer welkom.”