Handbalster Dulfer verlaat Kopenhagen

Handbalster Kelly Dulfer vertrekt na dit seizoen bij de Deense topclub Kopenhagen. De 24-jarige Schiedamse wil dichter bij huis gaan spelen. ,,Ik heb hier twee mooie jaren gehad, maar ik mis mijn familie”, zegt de international van Oranje op de website van de Deense kampioen.

De Zuid-Hollandse speelde eerder voor Quintus en Dalfsen. Tussen 2015 en 2017 kwam Dulfer uit voor de Duitse club VfL Oldenburg.

Dulfer werd afgelopen jaar op het EK in Frankrijk gekozen tot beste verdedigster. Ze speelde een opvallende rol bij Oranje. Dulfer werd kort voor het toernooi getransformeerd tot cirkelspeelster, een noodgreep door het wegvallen van de geblesseerde Danick Snelder. Ze overtuigde op die positie met zeventien doelpunten en was ook een betrouwbare kracht in de dekking. Dulfer pakte met de Nederlandse handbalsters brons, na zilver op het WK 2015 en EK 2016 en brons op het WK 2017.