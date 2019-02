Hartoperatie voor zwemster Blume

KOPENHAGEN – De Deense zwemster Pernille Blume heeft een operatie aan haar hart ondergaan. De olympisch kampioene op de 50 meter vrije slag is eind januari met succes onder het mes gegaan in Kopenhagen, aldus de Deense zwembond.

De 24-jarige Blume klaagde al een tijd over pijn in de linkerarm. Bij onderzoeken werd een aangeboren hartafwijking vastgesteld. “De artsen hebben een klein gat (in mijn hart) ontdekt, dat is tijdens de operatie gesloten”, aldus Blume. “Ik ben blij dat ik voor een operatie heb gekozen. De ingreep is goed verlopen.”

Blume zal met het Deense team naar Zuid-Afrika reizen voor een stage en daar de training weer hervatten. Daarna wordt gekeken wanneer ze weer aan wedstrijden kan meedoen.