Nishikori moeizaam van start in Ahoy

Kei Nishikori is het ABN AMRO World Tennis Tournament begonnen met een overwinning op Pierre-Hugues Herbert. De als eerste geplaatste Japanner had het in Ahoy lange tijd niet eenvoudig tegen de Fransman: 3-6 6-1 6-4.

De partij ging in de eerste set tot 3-3 gelijk op. Nishikori liet daarna meerdere kansen op een break onbenut. Herbert behield zijn opslagbeurt en won vervolgens ook de twee navolgende games.

De tweede set kon de nummer 36 van de wereld zijn niveau niet vasthouden. Nishikori ging juist beter spelen en won na een stand van 1-1 liefst vijf games op rij.

De Japanse toernooifavoriet plaatste in de derde set rap een break en liet de overwinning alleen in de laatste game nog even in gevaar komen.

Nishikori, de enige speler uit de top tien van de wereld die in Rotterdam meedoet, neemt het in de tweede ronde op tegen de Let Ernests Gulbis. Vorige maand strandde Nishikori op de Australian Open in de kwartfinales, waar hij geblesseerd opgaf tegen de latere toernooiwinnaar Novak Djokovic uit Servië.