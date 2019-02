Raonic naar tweede ronde in Rotterdam

Milos Raonic heeft dinsdag de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De als vierde geplaatste Canadese tennisser versloeg de Duitser Philipp Kohlschreiber met 7-6 (8) 7-5.

De twee spelers waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. De tiebreak moest een beslissing brengen. Raonic won de verlenging met 10-8. In de tweede set ging het ook lang gelijk op. Maar bij een stand van 5-5 forceerde Raonic toch een break en maakte het daarna met 7-5 af.

De Canadees speelt in de tweede ronde tegen Stan Wawrinka. De Zwitser, die op de weg terug is na blessureleed, kreeg voor het toernooi in Rotterdam een wildcard. De winnaar van 2015 was in de eerste ronde te sterk voor de Fransman BenoƮt Paire.