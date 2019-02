Tsitsipas bekomen van tennisles van Nadal

Stefanos Tsitsipas beleefde in januari zijn grote doorbraak in de tenniswereld. De 20-jarige Griek zorgde in de vierde ronde van de Australian Open voor de uitschakeling van Roger Federer en bereikte daarna zelfs de halve finales. De Spanjaard Rafael Nadal liet Tsitsipas daarna zien dat hij er nog niet is. De jongeling had geen schijn van kans tegen de 32-jarige tennisgrootheid: 6-2 6-4 6-0.

,,Ik heb veel van die wedstrijd geleerd. Het verschil tussen ons is normaal gesproken niet zo groot als in de halve finale van de Australian Open”, zei Tsitsipas dinsdag in Ahoy, waar hij een van de publiekstrekkers is tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament. ,,Nadal deed zo’n beetje alles beter dan ik in die partij. Ik ben nog steeds wel teleurgesteld dat ik het toernooi op zo’n manier moest verlaten. Ik begreep niet wat daar gebeurde, ik was totaal overdonderd. Op een dag wil ik Nadal verslaan.”

In Rotterdam speelt Tsitsipas zijn tweede toernooi sinds de Australian Open. Vorige week strandde hij in Sofia in de kwartfinales tegen de Fransman Gael Monfils. De Bosniër Damir Dzumhur is woensdag in Rotterdam de eerste opponent van Tsitsipas in de openingsronde.

,,Mijn status is nu wel een beetje veranderd, er wordt meer van mij verwacht en ik krijg meer aandacht. Dat zie ik als een uitdaging”, aldus Tsitsipas, die graag naar Nederland komt. Vorig jaar en ook dit jaar doet hij in de zomer weer mee aan het grastoernooi van Rosmalen. ,,Ik zie dit pas als het begin. Ik werk er hard voor om tot nog meer grote prestaties te komen. Die prestaties maken mij blij namelijk. De enige weg is die omhoog.”