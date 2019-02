Wozniacki meldt zich af voor Doha

Tennisster Caroline Wozniacki heeft zich afgemeld voor het toernooi in Doha. De Deense heeft last van een virusinfectie, aldus de organisatie.

Wozniacki zou in Doha haar eerste toernooi spelen sinds de Australian Open. In Melbourne werd ze als titelverdedigster in de derde ronde uitgeschakeld door de Russin Maria Sjarapova.

Ze moest het in Doha opnemen tegen Tsjechische qualifier Karolina Muchova. Wozniacki wordt vervangen door de Australische lucky loser Samantha Stosur.

Kiki Bertens doet ook mee in Doha. Ze treft in de eerste ronde de Italiaanse Camila Giorgi.