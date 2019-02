Griekspoor: ik kan beter naar Rotterdam komen

Tallon Griekspoor heeft wat met Ahoy. Vorig jaar won de Nederlandse tennisser in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament verrassend van de Zwitser Stan Wawrinka en dinsdag zorgde hij in de late uurtjes voor de uitschakeling van de Rus Karen Chatsjanov, die als tweede was geplaatst. ,,Ik kom uit Amsterdam, maar ik denk dat ik in Rotterdam moet gaan wonen”, grapte de 22-jarige Noord-Hollander, die op de wereldranglijst op de 211e positie staan. Chatsjanov is de mondiale nummer elf.

,,Het geloof was er vanaf het begin, hij was misschien ook niet in topvorm”, aldus Griekspoor, die de eerste set aan Chatsjanov moest laten en daarna hard toesloeg: 3-6 6-3 6-2. ,,Hij gaf in het begin veel druk. De tweede set speelde ik iets agressiever en ik bleef steeds langer in de rally.”