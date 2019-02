Griekspoor stunt met zege op Chatsjanov

Tallon Griekspoor heeft verrassend de tweede ronde bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander was in Ahoy te sterk voor de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov. Griekspoor won in drie sets: 3-6 6-3 6-2.

Het is het tweede jaar op rij dat Griekspoor in Ahoy boven zichzelf uitstijgt. De 22-jarige Noord-Hollander was in 2018 in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van oud-toernooiwinnaar Stan Wawrinka uit Zwitserland.

Griekspoor won in juli vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan een challengertoernooi, dat was in Tampere in Finland. Op de wereldranglijst neemt de tennisser momenteel de 211e positie in. Chatsjanov is de mondiale nummer elf.

In de tweede ronde speelt Griekspoor tegen de winnaar van de partij die gaat tussen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga en de Italiaan Thomas Fabbiano. Zij treffen elkaar woensdag in de eerste ronde.

Vorig jaar strandde Griekspoor, die is toegelaten met een wildcard, in de tweede ronde in Rotterdam tegen landgenoot Robin Haase. De Hagenaar ging maandag in de eerste ronde ten onder tegen de Kazak Michail Koekoesjkin.