Griekspoor treft Tsonga in Rotterdam

Tallon Griekspoor neemt het in de tweede ronde van het ABN AMRO-tennistoernooi van Rotterdam op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Griekspoor stuntte dinsdag door in de eerste ronde de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov in drie sets uit te schakelen, Tsonga had een dag later bij zijn eerste optreden in Ahoy minder moeite met de Italiaan Thomas Fabbiano. De setstanden waren 6-1 en 6-4.

Tsonga is na veel blessureleed hard op weg om in de top 100 terug te keren. Afgelopen zondag won hij het toernooi van Montpellier door in de finale zijn landgenoot Pierre-Hugues Herbert te verslaan. Het leverde hem een reuzensprong op de wereldranglijst op: van plaats 210 naar 140. Dat is vele plaatsen hoger dan Griekspoor die 211e is. De 22-jarige Noord-Hollander zorgde vorig jaar ook al voor een stunt in Rotterdam door in de eerste ronde de Zwitser Stan Wawrinka te verslaan.