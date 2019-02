Lach op gezicht bij Verstappen na eerste test

Max Verstappen heeft een goed gevoel overgehouden aan de eerste proefronden met zijn nieuwe bolide in de Formule 1, de RB 15. ,,Na mijn eerste run had ik een grote glimlach op m’n gezicht. Ik ben erg blij hoe de auto en de motor aanvoelen, dat ziet er positief uit. Het is een fijne groep mensen vanuit Honda waar we nu mee samenwerken”, aldus de Nederlandse coureur op zijn eigen website.

Red Bull liet de fans even schrikken toen het via Twitter een foto van de bolide verspreidde die in rood en donkerblauwe kleuren was gespoten. Het bleek om een eenmalige showuitvoering te gaan en niet om de ‘race-outfit’.

,,Ik kan niet wachten tot Barcelona om daar verder te werken aan onze voorbereiding op de eerste race in Melbourne. Het was vandaag een positieve dag, waar ik erg blij mee ben”, aldus Verstappen verder. De testdagen in Barcelona beginnen maandag.

Red Bull verbrak vorig jaar de jarenlange samenwerking met motorleverancier Renault en hoopt vanaf dit jaar met Honda serieus mee te doen om de wereldtitel.