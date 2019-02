De Rus Daniil Medvedev heeft de tweede ronde bereikt op het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. De nummer vijf van de plaatsingslijst was in twee sets de baas over de Fransman Jérémy Chardy: 7-6 (2) 6-2. Medvedev won afgelopen zondag nog het toernooi van Sofia, waar hij in de tweede ronde Robin Haase had verslagen. Hij is de nummer 16 van de wereld.

In de volgende ronde neemt de 22-jarige Rus het op tegen de Spanjaard Fernando Verdasco.