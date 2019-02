Racing Point handhaaft roze auto

Force India is ter ziele, maar de roze kleur van het team blijft komend seizoen intact in de Formule 1. Racing Point, de nieuwe eigenaar van de renstal, onthulde in het Canadese Toronto de bolide voor 2019 en liet dezelfde roze kleurstelling zien als zijn voorganger.

De Mexicaan Sergio Perez en de Canadees Lance Stroll stappen dit jaar als wedstrijdrijders in de auto van Racing Point. De vader van Stroll, Lawrence, is de directeur van het consortium dat vorige zomer Force India van de ondergang behoedde en de hele renstal, inclusief 400 man personeel, overnam. Force India was in de financiƫle problemen geraakt door schulden van de Indiase eigenaar Vijay Mallya.

,,Het roze is in onze beleving iconisch geworden en daarom behouden we die kleur. Op de lange termijn willen we dit team naar de absolute top in de Formule 1 brengen”, zei teambaas Otmar Szafnauer.