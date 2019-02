Bertens onderuit tegen Mertens

Tennisster Kiki Bertens is bij het WTA-toernooi in Doha gestrand in de kwartfinales. De als vijfde geplaatste Nederlandse kwam in haar partij tegen de Belgische Elise Mertens niet goed in haar spel. De nummer 21 van de wereld zegevierde na iets langer dan anderhalf uur in twee sets: 6-4 6-3.

Mertens speelt in de halve finale tegen Angelique Kerber. De als derde geplaatste Duitse versloeg de Tsjechische Barbora Strycova in drie sets: 1-6 6-2 7-6 (4). In de andere halve finale komt de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep uit tegen de Oekraïense Elina Svitolina.

Voor Bertens was het haar derde nederlaag tegen Mertens. Begin dit jaar was ze in Brisbane de Belgische nog wel de baas.

Bertens won begin februari haar achtste titel in Sint-Petersburg. Ondanks haar uitschakeling in Doha zal de huidige nummer acht van de wereld opnieuw gaan stijgen op de nieuwe wereldranglijst, die maandag uitkomt.