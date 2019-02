De Goede wereldhockeyster van het jaar

Hockeyster Eva de Goede is door de wereldhockeybond FIH gekozen tot beste speelster van het jaar 2018. De Goede, die uitkomt voor Amsterdam, werd vorig jaar met Oranje wereldkampioen in Londen. Ze kreeg de meeste stemmen in een wereldwijde online-verkiezing onder fans. Ook spelers en speelsters van alle nationale teams konden hun voorkeur kenbaar maken. Xan de Waard en Lidewij Welten waren eveneens genomineerd. Bondscoach Alyson Annan werd gekozen tot beste vrouwencoach.

De Goede is de vijfde Nederlandse hockeyster die de prijs ontvangt. Maartje Paumen (2011 en 2012), Ellen Hoog (2014), Welten (2015) en Naomi van As (2016) gingen haar voor. De Goede (29) speelde inmiddels 208 interlands en scoorde daarin 25 doelpunten. Ze debuteerde op 2 juli 2006.

Annan was eerder in 2017 al ‘Female Coach of the Year’. Haar team bleef het hele jaar ongeslagen wat ook leidde tot de winst in China van de allerlaatste Champions Trophy. De geboren Australische, bondscoach van Oranje sinds 2015, werd afgelopen jaar in haar moederland benoemd tot Legend van de Hockey Australia Hall of Fame.

Bij de mannen ging de titel voor het tweede jaar op rij naar Arthur van Doren, die met Belgiƫ ten koste van Oranje de wereldtitel veroverde. De Nederlander Billy Bakker was ook genomineerd, net als zijn teamgenoot Pirmin Blaak die de titel beste doelman van het jaar naar de Belg Vincent Vanasch zag gaan.

De Belgische bondscoach Shane McLeod werd de beste mannencoach.