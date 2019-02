Griekspoor buigt in twee sets voor Tsonga

Tallon Griekspoor heeft bij het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam zijn verrassende zege op de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov geen passend vervolg kunnen geven. De 22-jarige thuisspeler moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Franse routinier Jo-Wilfried Tsonga. Hij verloor na 1 uur en 17 minuten in twee sets: 7-6 (5) 6-1.

Griekspoor deed op een wildcard mee aan het ATP-evenement in Ahoy. Door zijn uitschakeling is de rol van Nederland in het enkelspel uitgespeeld. Robin Haase strandde in de eerste ronde.

Tsonga, op de weg terug na veel blessureleed, speelt in de kwartfinales tegen de Rus Daniil Medvedev.

Griekspoor, die nooit eerder tegen Tsonga speelde, bleef in de eerste set goed op de been tegen de voormalige speler uit de top tien van de wereldranglijst. Pas bij een stand van 6-5 kon de Fransman twee breakpoints en tevens setpoints afdwingen. Griekspoor stelde echter alsnog de tiebreak veilig. Daarin kwam hij snel op een achterstand van 4-0. De Nederlander vocht nog wel terug tot 6-5, maar zijn elf jaar oudere tegenstander benutte daarna alsnog zijn vijfde setpoint.

In de tweede set was het verzet van Griekspoor gebroken. In 23 minuten verzekerde Tsonga zich van een plaats bij de laatste acht.

Griekspoor verraste vorig jaar in Rotterdam met een overwinning in de eerste ronde tegen de befaamde Zwitser Stan Wawrinka. Daarna werd hij eveneens in de tweede ronde uitgeschakeld, door Haase.