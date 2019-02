Honkballers naar Mexico voor Premier 12

De Nederlandse honkballers gaan in november naar Mexico voor de groepsfase van de Premier 12. Oranje werd in groep A ingedeeld bij het gastland, de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek. De wedstrijden worden gespeeld in de buurt van Guadalajara.

Aan de Premier 12, het officieuze WK, doen de twaalf beste landen van de wereld mee. Nederland neemt de achtste plek in op de wereldranglijst. De honkballers van het zogeheten ‘koninkrijksteam’ bleven vier jaar geleden bij de eerste editie van het toernooi steken in de kwartfinales. Oranje verloor daarin van de Verenigde Staten (1-6).

De twaalf deelnemende landen zijn verdeeld over drie groepen van vier. Taiwan huisvest de wedstrijden in groep B, waarin naast het gastland ook Japan, Venezuela en Puerto Rico zijn ingedeeld. In Seoul wordt poule C gespeeld, met Zuid-Korea, Cuba, Australië en Canada als deelnemers. De nummers 1 en 2 van iedere groep gaan door naar de finaleronde in Japan. De eindstrijd is op 17 november in de Tokyo Dome.

Op de Premier 12 zijn twee tickets voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 te verdienen: één voor het beste land uit Azië en Oceanië en één voor de ploeg van het Amerikaanse continent die het beste presteert. Japan is als gastland al zeker van deelname aan de Spelen. Zes landen mogen daaraan meedoen.

De Nederlandse honkballers kunnen zich in september al plaatsen, op het kwalificatietoernooi in Italië. Daar strijden de beste vijf landen van het EK en de kampioen van Afrika om één ticket voor Tokio 2020. De nummer twee krijgt in de loop van 2020 een herkansing op een intercontinentaal kwalificatietoernooi.