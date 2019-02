Oranje loot gunstig in Daviscup

Het Nederlands tennisteam is bij de loting voor de Daviscup nieuwe stijl in groep E terechtgekomen met Groot-Brittannië en Kazachstan. Aan het toernooi in Madrid (18-24 november) doen achttien landen mee, die zijn verdeeld over zes poules. De winnaars van elke groep en de beste twee nummers twee gaan door naar de knock-outfase van de Daviscup Finals. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelspelen en één dubbelspel.

Nederland staat op de wereldranglijst op de negentiende plaats. Groot-Brittannië is de nummer vijf en Kazachstan bezet de twaalfde plek.

Captain Paul Haarhuis reageerde opgetogen op de loting. ,,We zijn erg tevreden met deze loting, ook al is geen enkele poule eenvoudig natuurlijk.”

Kroatië, dat vorig jaar november de laatste Daviscup ‘oude stijl’ won, zit in een poule met Spanje en Rusland. Het als eerste geplaatste Frankrijk, dat in de finale verloor, speelt tegen Servië en Japan.

Oranje plaatste zich begin deze maand voor het lucratieve eindtoernooi met een zege op Tsjechië.