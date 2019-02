Trail Blazers verslaan Warriors in NBA

Golden State Warriors heeft weer eens een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De basketballers uit Californië gingen onderuit bij Portland Trail Blazers: 129-107. Het betekende voor de titelhouder de zestiende nederlaag van het seizoen, tegenover 41 overwinningen.

Bij de Trail Blazers eindigden maar liefst acht spelers in de dubbele punten, van wie Damian Lillard het meest productief was met 29 punten. Bij de Warriors tekenden Kevin Durant en Stephen Curry beiden voor 32 punten, maar de twee sterren kregen verder weinig hulp. Portland Trail Blazers staat met 34 zeges tegenover 23 nederlagen op de vierde plaats in het westen.

Nikola Jokic bezorgde Denver Nuggets de winst tegen Sacramento Kings: 120-118. De Serviër besliste de wedstrijd in de laatste seconde. Denver Nuggets staat met 39 zeges op de tweede plek.

In het oosten gaan Milwaukee Bucks en Toronto Raptors gelijk op. De Bucks versloegen Indiana Pacers met 106-97 dankzij de uitblinkende Giannis Antetokounmpo (33 punten, 19 rebounds, 11 assists). De Raptors wonnen met 129-120 van Washington Wizards. Het betekende voor beide clubs de 44e zege.