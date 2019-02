Vlhova pakt wereldtitel op reuzenslalom

Skiester Petra Vlhova (23) heeft in het Zweedse Åre enigszins verrassend de wereldtitel op de reuzenslalom gepakt. De Slowaakse hield over twee runs Viktoria Rebensburg net achter zich. De Duitse, die de eerste omloop won, leverde aan het slot van de tweede race net iets te veel in. In totaal bleef ze 0,14 seconden achter op de winnares. De zilveren medaille was wel het eerste eremetaal voor Duitsland op het evenement.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, eerder winnares van de super-G, veroverde het brons. Vlhova behaalde eerder zilver op de combinatie. Ze is de eerste Slowaakse skiër die goud wint op een wereldtitelstrijd. Voor dit seizoen stond Vlhova zelfs nooit op het podium bij een wereldbekerwedstrijd, dit seizoen wel: twee keer.

Vlhova zei naderhand dat ze het allemaal niet had zien aankomen. ,,Eerlijk gezegd maakte ik een paar foutjes in de tweede run en dacht ik dat mijn kansen op het podium daarmee waren verkeken. Ik was nogal verbaasd toen ik mijn naam ineens op de eerste plaats zag staan. Maar ik kon m’n geluk niet op. Dit is een mooi moment voor mij en voor mijn land. Ik heb laten zien dat een Slowaakse goud kan winnen.”

Rebensburg had misschien op meer gerekend. ,,De hele race voelde goed aan en eerlijk gezegd had ik niet door dat ik op de laatste meters net iets te veel heb laten liggen. Het is jammer, maar ik heb genoten van de wedstrijd en de ambiance hier. Ik ga niet lopen klagen. Zilver is ook heel mooi.”

De Nederlandse Adriana Jelinkova werd 33e.