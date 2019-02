Alkmaar kandidaat voor EK wielrennen

Alkmaar wil het EK wielrennen naar Nederland halen. De gemeenteraad van de stad heeft ingestemd met de kandidatuur van het evenement dat dit jaar van 7 tot en met 11 augustus moet plaatsvinden.

De Europese wielerbond is nog op zoek naar een locatie voor het EK omdat de Franse stad Annecy de organisatie terug heeft gegeven. Alkmaar wil een kleine miljoen euro voor de organisatie uittrekken. Voor zover bekend is Alkmaar op dit moment de enige serieuze kandidaat. De Europese wielerbond wil het EK op korte termijn aan een stad toewijzen.

Het EK op de weg is een relatief jong evenement. Peter Sagan was in 2016 de beste bij de mannen. Daarna wonnen ook Alexander Kristoff (2017) en Matteo Trentin (2018). Bij de vrouwen veroverden Anna van der Breggen (2016) Marianne Vos (2017) en Marta Bastianelli (2018) de Europese titel.