Grieperige Hirscher tweede na eerste slalom

Een grieperige Marcel Hirscher is gewoon van start gegaan op de reuzenslalom bij de WK skiën in het Zweedse Åre en de titelverdediger kon tevreden zijn na de eerste run. De Oostenrijkse topfavoriet voor het goud op de technische discipline zette de tweede tijd neer. Hij was exact één tiende langzamer dan de Fransman Alexis Pinturault, die aast op zijn tweede gouden plak. Pinturault won op dit WK al de combinatie.

Hirscher kwam ziek aan in Åre en verbleef de voorbije dagen vooral in bed, vertelde hij voor de start. ,,Het wordt duimen, ik zal niet tiptop zijn. Keelpijn, zere oren en een loopneus, kortom, de verschijnselen van een griep.” Getuige zijn tweede tijd hinderde het lichamelijke leed hem niet al te zeer. De tweede run van de reuzenslalom wordt eind van de middag afgewerkt.