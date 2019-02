Robin Haase en Matwé Middelkoop zijn er niet in geslaagd de halve finales te halen van het tennistoernooi in Rotterdam. De twee Nederlanders gingen in de kwartfinales in Ahoy ten onder tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury: 6-7 (4) 4-6. De partij duurde 1 uur en 12 minuten.

Haase verloor eerder in de week in het enkelspel. De Kazak Michail Koekoesjkin was de Hagenaar in de eerste ronde de baas.