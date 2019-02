Halep en Mertens in finale Doha

De finale het het WTA-toernooi in Doha gaat tussen de als eerste geplaatste Simona Halep uit Roemenië en de Belgische Elise Mertens. De 23-jarige Belgische versloeg op het toernooi in Qatar de als derde geplaatste Duitse Angelique Kerber in drie sets: 6-4 2-6 6-1.

Mertens was in de kwartfinales al duidelijk te sterk voor Kiki Bertens en begon ook goed tegen Kerber. De Duitse knokte zich met twee breaks in de tweede set terug in de wedstrijd, maar zag haar opponente, de nummer 21 van de wereld, meteen toeslaan in de derde set. Die achterstand kon ze niet meer goedmaken.

Halep had eveneens drie sets nodig tegen Elina Svitolina uit Oekraïne: 6-3 3-6 6-4. De Roemeense, die haar nummer één-positie na de Australian Open kwijtraakte, staat in haar eerste finale sinds het toernooi van Cincinnati. Toen verloor ze van Bertens.