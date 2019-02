Hockeyers geven zege tegen Spanje uit handen

De Nederlandse hockeymannen hebben in de FIH Pro League een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. Het team van bondscoach Max Caldas liep in Valencia snel weg van Spanje, maar een voorsprong van drie doelpunten bleek niet genoeg. In de laatste seconde maakte Marc Serrahima uit een strafcorner gelijk: 3-3. Spanje was daarna trefzekerder in de shoot-outs (3-1).

Voor Oranje leek er lange tijd niets aan de hand. Na het eerste kwart leidden de Nederlandse mannen ruim. In de 12e minuut werkte Thierry Brinkman de bal van dichtbij binnen na een redding van doelman Quico Cortes op een inzet van Terrance Pieters. Mirco Pruijser verdubbelde de voorsprong in de 14e minuut.

De derde treffer viel in de tweede helft. Jelle Galema verlengde de bal in de 38e minuut succesvol en liet Cortes kansloos.

De klus leek daarmee geklaard, maar de spanning kwam toch nog terug. Kort voor het einde van het derde kwart scoorde Pau Quemada tegen. Toen Albert Beltran in de 51e minuut de 2-3 maakte, kwam er onrust in het spel van Oranje. In een hectische slotfase leek de formatie van Caldas stand te houden, maar in de slotseconde ging het mis. Spanje mocht tot drie keer toe aanleggen voor een strafcorner en bij de laatste poging ging de bal in het doel.

In de shoot-outs zette Jorrit Croon de Nederlandse hockeyers op voorsprong, maar daarna faalden Pruijser, Brinkman en Terrance Pieters. Pieters leek omver te worden gelopen door Cortes, maar de arbitrage gaf geen strafbal.

Spanje krijgt door winst van de shoot-outs een extra punt.

Nederland had eerder in de Pro League met 4-3 gewonnen van Nieuw-Zeeland en met 5-5 gelijkgespeeld tegen Australiƫ. In dat duel won Oranje de shoot-outs wel.