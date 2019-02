Kristoffersen onttroont grieperige Hirscher

De Noorse skiër Henrik Kristoffersen heeft zijn eerste wereldtitel veroverd. Hij was op de WK in het Zweedse Åre de beste op de reuzenslalom. Kristoffersen troefde titelverdediger Marcel Hirscher af. De Oostenrijkse topfavoriet moest genoegen nemen met het zilver. De Fransman Alexis Pinturault behaalde het brons.

Hirscher begon grieperig aan de wedstrijd. Hij had de voorbije dagen vooral in bed gelegen, snipverkouden en met keelpijn. De skiër die de afgelopen zeven jaar de algemene wereldbeker won, verwachtte er weinig van, maar deed uiteindelijk gewoon mee om de medailles. Hij zette in de eerste manche de tweede tijd neer, maar verloor in de tweede run te veel tijd op Kristoffersen, die in de eerste manche de derde tijd noteerde.

Pinturault was de snelste in de eerste run en had zicht op een tweede gouden plak in Åre. De Fransman had eerder op de WK de combinatie gewonnen. Zijn tweede slalom ging met te veel foutjes gepaard, waardoor hij terugviel naar de derde plek in de eindrangschikking.