Medvedev bereikt halve finale in Rotterdam

Daniil Medvedev heeft zich geplaatst voor de halve eindstrijd van het ABN AMRO-tennistoernooi. De Rus, die in Rotterdam als vijfde is geplaatst, won in twee sets van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 6-4 6-2.

Medvedev sloeg direct op de eerste opslagbeurt van Tsonga toe. Die break was de enige in de eerste set. Tsonga leek aan het begin van de tweede set even het initiatief te nemen, maar Medvedev won de belangrijkste punten. De Rus sloeg bij 2-2 op de service van de 33-jarige Tsonga toe en bij 4-2 brak hij hem opnieuw.

In de halve finales stuit de 23-jarige Medvedev opnieuw op een Fransman, Gaël Monfils. Die versloeg eerder op vrijdag de Bosniër Damir Dzumhur.

Medvedev won in zijn loopbaan vier toernooien, waaronder het toernooi in Sofia vorige week.