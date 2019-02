Nieuwe Ferrari draagt naam ‘SF 90’

Met de nieuwe auto ‘SF 90’ gaat Ferrari komend seizoen de strijd aan met Mercedes en Red Bull in Formule 1. De bolide, die vrijdag werd gepresenteerd, is uiteraard rood en heeft zwarte accenten. De naam verwijst naar het negentigjarige jubileum van de Italiaanse renstal.

Ferrari wist afgelopen seizoen de achterstand op het toonaangevende Mercedes verder te verkleinen, met dank aan aerodynamische aanpassingen. Volgens directeur Louis Camilleri is de nieuwe auto opnieuw verbeterd en aangepast aan de nieuwe regelgeving in de Formule 1. ,,Als team dragen we weer de hoop en verwachtingen van heel Italië en miljoenen supporters over de hele wereld. Wij aanvaarden deze verantwoordelijkheid”, zei hij

De Duitser Sebastian Vettel blijft de kopman van de ploeg, die als tweede in het klassement voor constructeurs eindigde. De Fin Kimi Räikkönen heeft plaats gemaakt voor de talentvolle Charles Leclerc uit Monte-Carlo. Räikkönen was in 2007 de laatste wereldkampioen van Ferrari in de Formule 1. De Italiaanse renstal was in 2008 voor het laatst de beste constructeur.

Vettel kijkt uit naar het nieuwe seizoen. ,,Het team is op de goede weg, hopelijk blijven we onszelf steeds verder verbeteren.”

De nieuwe Ferrari wordt maandag voor het eerst getest op het circuit van Barcelona. De eerste grand prix staat voor 17 maart in Melbourne op het programma.