Nishikori tegen Wawrinka in halve finale

Tennisser Kei Nishikori heeft als laatste de halve finales bereikt op het ABN AMRO-tennistoernooi. De als eerste geplaatste Japanner rekende in Ahoy in twee sets af met de Hongaar Marton Fucsovics: 6-3 6-2.

Nishikori, de nummer zeven van de wereld, had in de eerste set weinig te duchten van de Hongaar die 31 plaatsen lager staat. In de tweede set pakte Fucsovics meteen een break voorsprong, maar Nishikori zette dat eenvoudig recht en stoomde door naar zijn eerste matchpoint op 5-2. Met een mooie volley maakte hij het meteen af.

Nishikori treft in de halve finale zaterdagavond Stan Wawrinka, De Zwitser, die het toernooi in Rotterdam in 2015 won, versloeg in twee sets de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 7-6 (4).