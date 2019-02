Van den Berg in WK-selectie teamsprinters

, Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen zijn de teamsprinters die later deze maand hun wereldtitel verdedigen bij het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. Bondscoach Hugo Haak selecteerde dit viertal, wat betekent dat Nils van ’t Hoenderdaal uit het team van 2018 zijn plaats heeft moeten afstaan aan Van den Berg.

De KNWU laat weten dat na de testdag voor elke positie is gekozen voor de snelste atleten voor de teamsprint. ,,Momenteel bestaat de sprintgroep uit acht mannen en vijf vrouwen die bijna allemaal presteren op wereldniveau”, zegt Haak. ,,Op de teamsprint mogen slechts vier mannen en drie vrouwen deelnemen. We hebben een goede indicatie van het niveau op alle posities. Daar kunnen we de komende week nog aan schaven.”

Haak heeft Kyra Lamberink, Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx gekozen voor de teamsprint. Lamberink en Braspennincx veroverden vorig jaar op de WK in Apeldoorn zilver op dit onderdeel. In het sprinttoernooi starten Van Riessen en Hetty van de Wouw. Op de keirin zijn Van Riessen en Braspennincx geselecteerd. Van de Wouw en Lamberink starten op de 500 meter.

Jeffrey Hoogland zal zijn titel op de 1 kilometer niet verdedigen. Haak heeft Sam Ligtlee en Theo Bos voor dit onderdeel geselecteerd. Bos komt met Matthijs Büchli uit op de keirin. Lavreysen, Hoogland en Büchli starten in het sprinttoernooi.

Kirsten Wild start bij het WK op vier onderdelen. Zij verdedigt de titel op de scratch, puntenkoers en het omnium. Met Amy Pieters start ze in de koppelkoers. Het duo won bij de WK vorig jaar in Apeldoorn zilver.

Jan Willem van Schip gaat van start op de puntenkoers en het omnium. Op beide onderdelen won de 24-jarige wielrenner vorig jaar zilver. Roy Eefting start op de scratch.