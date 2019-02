Badmintonners kansloos in halve finale EK

De Nederlandse badmintonners hebben in de halve finales van het EK voor gemengde teams niet kunnen stunten. Oranje was in Kopenhagen kansloos tegen gastland Denemarken, de topfavoriet voor het goud. Na drie partijen was de ongelijke strijd al beslist. In de groep had Oranje ook al verloren van de Denen (1-4).

Selena Piek en Robin Tabeling verloren het gemengd dubbel van Christinna Pedersen en Mathias Christiansen (19-21 15-21). Mark Caljouw wist daarna weliswaar een game te pakken tegen Viktor Axelsen, de wereldkampioen van 2017, maar ook hij kon niet stunten (7-21 8-21 16-21). Gayle Mahulette moest Oranje in de race zien te houden, maar ze verloor van Mia Blichfeldt (20-22 10-21).

De Nederlandse badmintonners moeten daarom genoegen nemen met brons. Denemarken strijdt zondag met Duitsland, dat Rusland met 3-1 versloeg, om het goud.