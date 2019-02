Kupers ‘haast’ Douma naar EK-limiet

Atleet Richard Douma heeft zich bij de NK indooratletiek in Apeldoorn geplaatst voor de 800 meter op de EK indoor, begin maart in Glasgow. De hardloper uit Zaandam liet zich in de series keurig gangmaken door zesvoudig Nederlands kampioen Thijmen Kupers. In het spoor van Kupers liep Douma een tijd van 1.48,90 en dat was onder de EK-limiet van 1.49,00.

Kupers was al zeker van deelname aan de titelstrijd in Glasgow. De atleet uit Groningen liep begin deze maand bij zijn rentree na lang blessureleed meteen onder de limiet (1.47,96). In Apeldoorn liep in hij in de series van start tot finish aan de leiding en finishte in 1.48,58.

Douma heeft zijn beste internationale resultaten behaald op de 1500 meter. Hij werd vierde bij de EK van 2016 in Amsterdam. In 2017 wist hij de halve finales te halen bij de WK in Londen.