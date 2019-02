Shiffrin opnieuw wereldkampioene op slalom

Skiester Mikaela Shiffrin heeft voor de vierde keer op rij de wereldtitel op de slalom veroverd. De pas 23-jarige Amerikaanse schreef daarmee historie. Nooit eerder wist een skiër op vier achtereenvolgende WK’s hetzelfde onderdeel te winnen. ,,Ik voel me intens gelukkig”, zei Shiffrin, die in de eerste week van de WK in Åre al het goud pakte op de super-G.

De Amerikaanse had in de eerste run de derde tijd neergezet, achter Wendy Holdener en Anna Swenn-Larsson. Met een magistrale tweede run verzekerde Shiffrin zich van haar vierde wereldtitel op de slalom. En dat terwijl ze naar eigen zeggen kampte met een longinfectie. ,,Het is moeilijk om adem te halen zonder te moeten hoesten. Ik kreeg amper lucht, dat was beangstigend”, zei de Amerikaanse met piepende stem. ,,Het was echt een gevecht om door te blijven skiën. Ik zat in de aanloop naar deze wedstrijd vol twijfels. Maar mijn begeleidingsteam was geweldig, ze hebben ervoor gezorgd dat ik toch top was.”

Holdener, de snelste in de eerste run, verspeelde de kansen op haar derde wereldtitel in Åre door al vroeg in de tweede run in de fout te gaan. De Zwitserse was eerder wel de beste op de combinatie en pakte met Zwitserland goud in de landenwedstrijd.

Swenn-Larsson eindigde nu voor eigen publiek als tweede op de slalom, met 0,58 seconde achterstand op Shiffrin. Het brons ging op ruim een seconde naar Petra Vlhova. De Slowaakse had twee dagen eerder de wereldtitel op de reuzenslalom veroverd, Shiffrin moest toen genoegen nemen met brons.

De Nederlandse skiester Adriana Jelinkova, geboren in Tsjechië, maakte indruk in de tweede run. Jelinkova zette daarin de zesde tijd neer. Het bracht haar in de eindstand op de negentiende plek, na een 25e klassering in de eerste run.