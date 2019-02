Skitrip houdt Van der Poel niet van de zege

Mathieu van der Poel heeft ook de laatste wedstrijd in de Superprestige gewonnen. Met de zege in Middelkerke schreef de Nederlandse wereldkampioen het klassement in stijl op zijn naam. Hij won de voorgaande zeven crossen ook allemaal en evenaarde daarmee de prestatie die Sven Nys in de winter van 2006-2007 neerzette.

Het was even afwachten hoe de wereldkampioen de paar daagjes vrij in de sneeuw had verteerd. In de eerste ronde moest Van der Poel door een foutje in de zandbak terrein prijsgeven, maar de 24-jarige veldrijder had niet lang nodig om het gaatje te dichten. Al in de derde ronde zette hij aan bij een fietswissel van Michael Vanthourenhout en sloeg een gaatje. De concurrenten zagen hem niet meer terug. Van der Poel fietste onbedreigd naar zijn 31e zege van het seizoen.

Vanthourenhout finishte op 17 seconden als tweede. Toon Aerts werd derde op ruim een halve minuut, voor Lars van der Haar.

,,Het was niet slecht, maar de souplesse van het fietsen was een beetje weg”, zei Van der Poel bij Sporza over zijn skivakantie. ,,Ik vind het een hele eer om de perfecte zegereeks van Nys in de Superprestige op te volgen.”

Van der Poel liet voor de Noordzeecross in Middelkerke al weten dat hij volgende week van start gaat in de Ronde van Antalya. ,,Volgende week zit ik in Turkije”, bevestigde hij nogmaals. ,,Ik heb een topseizoen achter de rug en de week rust heeft me deugd gedaan.”