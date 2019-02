Wielrenner Geschke breekt elleboog

Wielrenner Simon Geschke heeft in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg Team CCC een elleboog gebroken. De 32-Duitser kwam vrijdag hard ten val tijdens de eerste etappe van de Ronde van Murcia. ,,Ik merkte meteen dat er iets mis was”, vertelde de coureur die aan het einde van het vorige seizoen vertrok bij Team Sunweb van kopman Tom Dumoulin. ,,Helaas bevestigen röntgenfoto’s mijn slechte gevoel.”

,,Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld”, vervolgde Geschke. ,,Ik was goed in vorm voor de lente. Ik had me ook iets meer van mijn start bij een nieuwe ploeg voorgesteld.”