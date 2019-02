Blaren verpesten marathondebuut Vastenburg

Het debuut op de marathon is voor Jip Vastenburg op een fiasco uitgedraaid. De specialiste op 5000 en 10.000 meter op de baan staakte in het Spaanse Sevilla de strijd na 24 kilometer. Ze had blaren op haar voeten en zat ook niet lekker in de wedstrijd, meldde ze op haar website.

De Loosdrechtse klaagde niet over de omstandigheden voor haar eerste vuurproef over 42,195 kilometer. ,,Het was windstil en met een heerlijke temperatuur van rond de 9 graden’’, meldde ze. Maar vanaf de eerste kilometer voelde het tempo te hard aan.

Vastenburg mikte op een eindtijd van rond de 2.29. ,,Ik kwam halverwege nog door in 1.15.26, maar liep al erg moeizaam. Toen ik na 24 kilometer de voeten niet meer goed kon afwikkelen door de pijn, maakte ik de moeilijke beslissing om de strijd te staken. Het risico om blessures op te lopen in de resterende kilometers vond ik veel te groot.’’