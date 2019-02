Hirscher maakt indruk in eerste run

Marcel Hirscher lijkt hard op weg zijn titel op de slalom bij de WK skiën in Åre met succes te verdedigen. De Oostenrijker, ziekjes naar Zweden afgereisd en vrijdag onttroond op de reuzenslalom, was in de eerste van twee runs veruit de snelste.

Alleen de Fransman Alexis Pinturault bleef binnen de seconde van Hirscher die uitkwam op een tijd van 1.00,60. De Oostenrijker Marco Schwarz staat voorlopig derde op 1,22 seconden van zijn landgenoot. De Noor Henrik Kristoffersen, de winnaar van de reuzenslalom, gaf liefst 1,7 seconden toe. De Zweedse olympisch kampioen André Myhrer moet al meer dan twee seconden goedmaken op Hirscher.

Om 14.30 uur is de tweede run.