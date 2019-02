Hirscher opnieuw wereldkampioen op de slalom

Marcel Hirscher is er bij de WK skiën in Åre in geslaagd zijn wereldtitel op de slalom te prolongeren. De Oostenrijker, ziekjes naar Zweden afgereisd en vrijdag onttroond op de reuzenslalom, was in de eerste van twee runs veruit de snelste. Na de tweede run bleek hij aan het hoofd te staan van een volledig Oostenrijks podium. Michael Matt schoof na zijn tweede optreden door van de vierde naar de tweede plaats. Marco Schwarz handhaafde zich op plaats drie.

De Fransman Alexis Pinturault, goed voor de tweede tijd in de eerste run, gleed onderweg even weg en miste daardoor net het podium.

De Noor Henrik Kristoffersen, de winnaar van de reuzenslalom, eindigde slechts als achtste. De Zweedse olympisch kampioen André Myhrer kwam niet verder dan de dertiende plaats.